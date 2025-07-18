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11:56, 18 июля 2025Бывший СССР

Азербайджан отказался участвовать в мероприятии СНГ из-за конфронтации с Россией

Азербайджан отказался участвовать в заседании Экономического совета СНГ в Москве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Азербайджан отказался участвовать в заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москве из-за конфронтации с Россией. Об этом сообщило азербайджанское агентство Trend со ссылкой на дипломатический источник.

«[Первый вице-премьер Азербайджана] Ягуб Эюбов не будет участвовать в данном мероприятии», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что Эюбов регулярно представлял Азербайджан на мероприятиях СНГ. В числе причин отказа Баку называются задержания лидеров азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Казахстане, а также якобы нежелание Москвы решать проблемы в двусторонних отношениях.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отношения России и Азербайджана. Дипломат указала на необходимость решать вопросы в партнерском ключе.

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