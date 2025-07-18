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07:06, 18 июля 2025Интернет и СМИ

Белый дом обвинили в попытках заблокировать статью о письме Трампа Эпштейну

RS: Белый дом пытался заблокировать статью WSJ о письме Трампа Эпштейну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Белый дом пытался заблокировать статью газеты Wall Street Journal (WSJ) о письме президента США Дональда Трампа обвиняемому в секс-торговле финансисту Джеффри Эпштейну. Об это сообщает журнал Rolling Stone (RS) со ссылкой на источники.

Отмечается, что американский лидер лично присвоил этому делу высший приоритет, и этот вопрос доминировал на совещаниях в Белом доме.

WSJ ранее написала, что Дональд Трамп отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на 50-летний юбилей предпринимателя.

Американский предприниматель и глава Space X Илон Маск назвал ненастоящим письмо-поздравление, которое Трамп якобы отправил 20 лет назад Эпштейну.

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