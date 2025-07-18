Беременную пассажирку выдворили с рейса из-за одного блюда в бортовом меню

Daily Mail: Беременную пассажирку выдворили с рейса easyJet из-за блюда

Беременную пассажирку выдворили с рейса easyJet из-за сэндвичей с тунцом в бортовом меню. Об этом девушка рассказала в соцсетях, на ее пост обратил внимание портал Daily Mail.

24-летняя Эбби Холлинг возвращалась в Манчестер с греческого острова Корфу 15 июля. По словам девушки, она предупредила перевозчика о своей аллергии на морепродукты, чтобы он исключил опасные блюда из меню.

После посадки на борт выяснилось, что пассажирам все же собираются подать бутерброды с тунцом. Холлинг заявила бортпроводникам, что готова выкупить все закуски, однако авиакомпания все равно отказала ей в перелете. Туристка смогла попасть в Великобританию только два дня спустя.

Ранее пассажирку авиакомпании Jetstar выдворили из самолета за нарушение правил поведения. Ее вывели под аплодисменты ликующих попутчиков и сняли на видео.