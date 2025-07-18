Бывший повар пришел в российский бар с ружьем

В Петербурге задержали мужчину, пришедшего в бар с ружьем

В Петербурге задержали мужчину, пришедшего в бар с ружьем. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, ночью 17 июля 46-летний мужчина пришел в бар на проспекте Луначарского, где ранее работал поваром. Мужчина отдыхал вместе с бывшими коллегами, распивая спиртное, затем между ними произошел конфликт.

Бывший сотрудник ушел, но спустя время вернулся с ружьем и стал угрожать расправой. Один из посетителей взял поднос и ударом по лицу смог нейтрализовать мужчину. Его обездвижили и держали до приезда сотрудников полиции.

Злоумышленника доставили в отдел полиции и составили административный протокол, также изъяли оружие и патроны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что мужчина отделался условным сроком за жестокое нападение с ножом.