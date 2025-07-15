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13:58, 15 июля 2025Силовые структуры

Мужчина отделался условным сроком за жестокое нападение с ножом на россиян

В Петербурге суд приговорил к условному сроку мужчину за нападение с ножом
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя Руслана Хамидова к двум годам лишения свободы условно за жестокое нападение с ножом на двух мужчин. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Хамидова признали виновным по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Он раскаялся в содеянном.

Рано утром 27 июля 2024 года девушка сделала замечание Хамидову за взгляд в ее сторону. Он посчитал упрек несправедливым и схватил ее за руку. За девушку вступился знакомый и оттолкнул Хамидова. Еще один мужчина сделал ему замечание. Тот сначала головой уперся в голову мужчине, а потом достал туристический складной нож и ударил им оппонента. После этого удар ножом получил и второй мужчина. Ранения квалифицировали как легкий вред здоровью.

Ранее в Екатеринбурге агрессивный мужчина избил пожилую женщину на детской площадке.

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