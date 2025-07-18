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13:56, 18 июля 2025Из жизни

Черепаха подожгла дом с собакой

В Великобритании черепаха чуть не сожгла квартиру с собакой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: London Fire Brigade

В Лондоне, Великобритания, пожарные спасли из огня черепаху и собаку. Об этом сообщает The Independent.

Спасатели прибыли по вызову в охваченную пламенем квартиру и вытащили оттуда двух домашних питомцев. Оказалось, что пожар устроила черепаха. Она опрокинула лампу для обогрева в вольере. Та упала на подложенное ей сено и подожгла его. В тот момент в квартире с ней находилась собака, которая спряталась от огня под лестницей.

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Спасенных животных передали хозяину. Квартира почти не пострадала. Пожарные назвали черепаху озорной и непослушной.

Ранее сообщалось, что в Канаде пожарный чудом выжил после нападения медведицы. Ему пришлось подручными средствами отбиваться от хищницы, которая набросилась на него во время тушения огня.

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