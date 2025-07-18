Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:42, 18 июля 2025Моя страна

Черепахи в российском зоопарке переехали в новый дом с панорамными окнами

Черепахи из Большереченского зоопарка переехали в новый дом с панорамными окнами
Алина Черненко

Шпороносные черепахи из Большереченского зоопарка в Омской области переехали в новый дом с панорамными окнами. Об этом сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».

Уточняется, что новый просторный вольер для африканских гигантов, которые раньше проживали в террариуме, открылся в пятницу, 18 июля. Благодаря внушительному размеру и спокойному нраву пресмыкающиеся стали любимцами гостей зоопарка. Теперь они смогут наблюдать за медлительными долгожителями через панорамные окна.

Внешняя территория вольера покрыта слоем песка, который помогает им комфортно передвигаться. В новом доме черепахи также смогут самостоятельно выбирать себе место для отдыха, будь то улица или крытое помещение.

Шпороносная черепаха — одна из крупнейших сухопутных черепах в мире. Ее вес может достигать ста килограммов, длина панциря — около метра. «А наши подопечные по совместительству еще и являются почетными старожилами зоопарка!» — говорится в публикации.

Ранее школьники из села Иннокентьевки в Хабаровском крае выходили и выпустили на волю краснокнижных черепах. Дети под надзором учителя ухаживали за ними в течение учебного года.

box#3955142

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вынуждает нас». Кремль отреагировал на угрозы генерала США стереть Калининград с лица земли. Россия пригрозила ответом

    Разведка США усомнилась в успехе ударов по ядерным объектам Ирана

    В российском регионе закрыли детский лагерь из-за вспышки инфекции

    На Украине решили запустить аналог DOGE Маска

    Кардиолог назвал признаки стареющего сердца у молодых людей

    Собянин сообщил о трех летевших на Москву беспилотниках

    Влияние очередных санкций на рядовых россиян оценили

    Стало известно о возможной встрече Путина с Трампом и Си Цзиньпином в Китае

    Черепахи в российском зоопарке переехали в новый дом с панорамными окнами

    На Украине начали расследование хищения на фортификациях в Сумах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости