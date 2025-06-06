Дети в российском регионе устроили «выпускной» для краснокнижных черепах

«РГ»: Школьники из села в Хабаровском крае выходили краснокнижных черепах

Школьники из села Иннокентьевка в Хабаровском крае выходили и выпустили на волю краснокнижных черепах. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

Осенью 2024 года участники экологического объединения из местной школы вместе с учителем биологии Дмитрием Кришкевичем обратились к специалистам ФГБУ «Заповедное Приамурье» с просьбой. Они обнаружили кладки яиц черепах, которые замерзали на берегу, и попросили разрешения забрать их себе, чтобы вырастить юных триониксов самостоятельно в школьных условиях. После согласования с Роспотребнадзором ребятам разрешили это сделать.

В течение всего учебного года дети под надзором учителя ухаживали за дальневосточными черепахами и в начале июня смогли устроить им «выпускной» — отпустить на волю, в Хоринскую протоку.

«В естественной среде ни одна бы не выжила, а ребята дали хороший результат», — отметила начальник научного отдела «Заповедного Приамурья» Римма Андронова.

Ранее в Иркутской области сотрудники ДПС спасли найденного на трассе краснокнижного хищника — неясыть. Они помогли доставить пострадавшую птицу в ветеринарную клинику, где ей оказали помощь и накормили.

