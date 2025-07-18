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14:35, 18 июля 2025Силовые структуры

Дело бывшего начальника омского УФСИН связали с лидером преступного мира России

Дело в отношении экс-главы омского УФСИН Книса связали с вором Шакро Молодым
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: пресс-служба администрации Омска

Уголовное дело в отношении бывшего начальника УФСИН по Омской области Константина Книса могло быть связано с конфликтом с лидером преступного мира Захарием Калашовым, известным как вор в законе Шакро Молодой. Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, расследованием в отношении Книса осенью 2024 года занялась служба собственной безопасности ФСИН. За случившемся видят личный интерес Шакро Молодого.

В сентябре 2020 года, в период руководства Книса, в СИЗО ушел из жизни близкий помощник Шакро Молодого — вор в законе Каха Гальский (Кахабер Парпалия) — бывший держатель российского воровского «общака». На эту неофициальную должность его назначил сам Шакро, после того как оказался под арестом.

По официальной версии, Каха Гальский ушел из жизни из-за сердечного приступа. Но, по мнению криминалитета, вор в законе был направлен в СИЗО из Москвы специально для перевоспитания, но сотрудники «переусердствовали с воспитательными методами».

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