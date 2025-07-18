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04:36, 18 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады возмутился из-за выставки о Волынской резне

Forsal: Депутат Рады Вятрович возмутился из-за выставки о Волынской резне
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Вятрович возмутился из-за выставки в Европарламенте (ЕП) о Волынской резне и устроил скандал. Об этом сообщил польский портал Forsal.

«Польские депутаты-националисты открыли выставку о геноциде, организованном украинцами. Эта выставка по своей сути является "российской пропагандой», — возмутился Вятрович.

Депутат не смог указать, что конкретно из экспозиции его разозлило, однако потребовал от МИД Украины дать жесткий ответ.

В свою очередь евродепутат Ева Зайончковска-Херник, одна из организаторов выставки, заявила, что целью выставки является не желание возмездия, а напоминание о трагедии. Она отметила, что Польша требует «памяти, эксгумации и достойного захоронения» жертв.

Ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал о разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого последний признался, что не знал о Волынской резне до беседы с польским политиком. Зеленский сказал ему, что в школе никто об этом не рассказывал.

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