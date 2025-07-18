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12:26, 18 июля 2025Экономика

Доходы от заблокированных в Европе российских активов упали

Доходы Euroclear от заблокированных российских активов упали на 21 % в 2025 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

По итогам первого полугодия доходы европейского депозитария Euroclear сократились на 21 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,7 миллиарда евро. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет «Интерфакс».

По данным депозитария, динамика объясняется снижением процентных ставок Европейским центробанком, что связано с достижением целевых показателей по инфляции.

В первом квартале российские активы принесли Euroclear 1,5 миллиарда евро. За весь 2024 год доход составил 6,9 миллиарда, 2023-й — 4,4 миллиарда, а 2022-й — 821 миллион евро. Налоговые выплаты шесть месяцев текущего года с этих доходов составили 650 миллионов евро.

На конец июня 2025 года баланс Euroclear составлял 229 миллиардов евро. Из них 194 миллиарда евро приходятся на российские активы.

На прошлой неделе Денис Шмыгаль, на тот момент глава правительства, а ныне министр обороны Украины, сообщил о получении Киевом еще одного миллиарда евро в счет замороженных российских активов.

В общей сложности страны «большой семерки» предоставят Украине кредитов на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Их объем, сосредоточенный в странах — участницах соглашения, оценивается в 300 миллиардов долларов.

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