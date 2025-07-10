Украина получила еще миллиард евро доходов от замороженных активов России

Премьер Шмыгаль: Киев получил еще миллиард евро доходов от активов России

Украина получила еще один миллиард евро доходов от замороженных в европейских странах российских активов. Об этом сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Полученные средства были выданы в качестве финансовой помощи от европейских партнеров, пояснил глава украинского правительства. С начала 2025 года Киев получил от Евросоюза (ЕС) в общей сложности свыше 18,5 миллиарда евро «за счет российских замороженных средств», резюмировал Шмыгаль.

Договоренности о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов были достигнуты странами-участницами «Большой семерки» (G7) в октябре прошлого года. Соглашение подразумевало выделение Киеву дополнительной финансовой помощи за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России.

Представители США взяли на себя обязательство предоставить Украине подобным способом 20 миллиардов долларов. Оставшуюся часть займа пообещали выдать Киеву ЕС и другие члены G7. В целом заблокированными в западных странах оказались российские активы на сумму примерно в 300 миллиардов долларов. Подавляющая их часть хранится в международном депозитарии Euroclear в Бельгии.

Глава площадки Валери Урбен ранее предупреждала власти стран еврозоны о рисках конфискации ценных бумаг РФ. Подобная мера, отметила она, может в конечном счете привести к дестабилизации роли евро как резервной валюты и снижению доверия иностранных инвесторов к рынку ЕС.