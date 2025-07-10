Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 10 июля 2025Экономика

Украина получила еще миллиард евро доходов от замороженных активов России

Премьер Шмыгаль: Киев получил еще миллиард евро доходов от активов России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина получила еще один миллиард евро доходов от замороженных в европейских странах российских активов. Об этом сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Полученные средства были выданы в качестве финансовой помощи от европейских партнеров, пояснил глава украинского правительства. С начала 2025 года Киев получил от Евросоюза (ЕС) в общей сложности свыше 18,5 миллиарда евро «за счет российских замороженных средств», резюмировал Шмыгаль.

Договоренности о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов были достигнуты странами-участницами «Большой семерки» (G7) в октябре прошлого года. Соглашение подразумевало выделение Киеву дополнительной финансовой помощи за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России.

Материалы по теме:
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
12 июня 2024
Саудовская Аравия пригрозила G7 из-за конфискации российских активов. На кону миллиарды евро
Саудовская Аравия пригрозила G7 из-за конфискации российских активов. На кону миллиарды евро
15 июля 2024

Представители США взяли на себя обязательство предоставить Украине подобным способом 20 миллиардов долларов. Оставшуюся часть займа пообещали выдать Киеву ЕС и другие члены G7. В целом заблокированными в западных странах оказались российские активы на сумму примерно в 300 миллиардов долларов. Подавляющая их часть хранится в международном депозитарии Euroclear в Бельгии.

Глава площадки Валери Урбен ранее предупреждала власти стран еврозоны о рисках конфискации ценных бумаг РФ. Подобная мера, отметила она, может в конечном счете привести к дестабилизации роли евро как резервной валюты и снижению доверия иностранных инвесторов к рынку ЕС.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сдадимся». Мерц пригрозил Путину и обратился к Трампу с просьбой

    На Украине признали продвижение ВС России близ нескольких населенных пунктов

    На Украине показали подозреваемых в убийстве полковника СБУ в Киеве

    МИД прокомментировал сообщения о возможном введении санкций против Армении

    Муж и жена с подачи сына шпионили за ранеными российскими военными

    В Москве зафиксирован температурный рекорд почти за 150 лет

    Суд вынес решение по аресту Гуцул

    Над Московским регионом и еще двумя областями сработали системы ПВО

    Стало известно о взятии в клещи ВС России города в Харьковской области

    Захарова подписала фото переговоров Лаврова хештегом «ВанЛав»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости