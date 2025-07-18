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15:24, 18 июля 2025Силовые структуры

Драка украинских сестер-порнозвезд с российскими полицейскими попала на видео

Российский полицейский на видео перекинул через бедро украинскую порнозвезду
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Драка сестер-москвичек с полицейскими в детском центре в Москве попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как сотрудники полиции пытаются задержать молодого человека, на помощь которому приходит девушка в розовом платье. Она напала на сотрудника сзади и стала наносить ему размашистые удары в голову. После этого полицейский бросил ее через бедро.

Вскоре на помощь подошла и вторая сестра, которая также принялась бороться с полицейскими. Возбуждено уголовное дело о нападении на правоохранителя при исполнении им служебных обязанностей.

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