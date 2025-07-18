Две сестры-близняшки напали на полицейских в торговом центре Москвы

В Москве двух сестер-близняшек обвинили в нападении на полицейских

В Москве двух сестер-близняшек обвинили в нападении на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Они обвиняются по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным следствия, девушки с детьми отдыхали в детской зоне торгового центра «Авиапарк» на Ходынском бульваре. В какой-то момент взрослые начали курить, на что администратор вызвала сотрудников полиции. Женщины отказались выполнить законные требования прибывших на место правоохранителей и применили к ним силу.

С задержанными проведены следственные действия и им предъявлено обвинение. Ведется сбор и закрепление доказательной базы. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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