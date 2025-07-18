В России предложили улучшить условия семейной ипотеки

Сенатор Епифанова: Площадь квартир под семейную ипотеку стоит увеличить

Семейную ипотеку в России можно улучшить. Своими предложениями по совершенствованию льготной программы с «Газетой.Ru» поделилась cенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

По мнению сенатора, в рамках семейной программы необходимо увеличить максимально доступную площадь жилья. Также требуется увеличить размер выдаваемой ссуды. Такая мера, как объясняет Епифанова, отражает реальные потребности молодых семей. «В текущих условиях квартиры, приобретаемые по данной программе, зачастую не обеспечивают достаточный комфорт для семей с несколькими детьми, что сдерживает желание заводить новых», — заявила она. Расширение ипотеки на более просторное жилье, как отмечается, будет по-настоящему стимулировать россиян расширять семью.

Кроме того, Епифанова считает необходимым снизить ставки по кредитам, продлить сроки возврата займов или их реструктуризации. С меньшим финансовым бременем молодым семьям будет проще планировать детей. Вдобавок сенатор призывает лучше подстраивать ипотечные программы под регионы и расширить использование маткапитала и других социнструментов для покупки жилья. Если ограничить выдачу льготных кредитов по месту регистрации заемщика, социальные инициативы в регионах станут эффективнее, объяснила Епифанова.

Беспроцентная ипотека многодетным семьям в России не светит. Введение таких льгот, по оценкам экономистов, невозможно, для льготной ипотеки и так небольшие лимиты. В лучшем случае процент для такой категории заявителей будет составлять от 3 до 5 процентов.