Экономист порассуждал о беспроцентной ипотеке для многодетных семей

Экономист Бархота оценил вероятность беспроцентной ипотеки для многодетных

В зависимости от количества детей в семье размер процентной ставки должен снижаться, а в регионах базовый процент должен соответствовать нынешним льготным условиям в районе 6%. Такое мнение высказал в беседе с «Абзацем» эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

«Если эту идею действительно в полной мере рассматривать, то в случае, например, наличия трех детей ставка по ипотеке должна быть равна нулю. Я думаю, что, к сожалению, такого не выйдет, ставка даже в таком случае будет положительная — например, от 3 до 5%», — заявил Бархота.

По словам экономиста, для льготной ипотеки сейчас очень маленькие лимиты, и низкий процент на всю стоимость квартиры распространиться не может. В этом случае можно оформить комбинированную ипотеку — половину оформить как льготную, например, семейную, а половину — как рыночную, то есть 25%. В результате получится средняя ставка — приблизительно 12–16%. Бархота предложил оставить такую опцию для Москвы и Санкт-Петербурга

При этом эксперт заявил, что для регионов процентная ставка будет учитываться как льготная, а значит, в случае рождения трех детей она могла бы составить 0%, но с учетом реальных экономических показателей все же будет 3–4%.

Ранее кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова заявила, что квартиры на вторичном рынке в России подешевеют на 2 процента в августе. Толчком к этому может стать снижение ключевой ставки с 21 до 20 процентов, а следовательно — смягчение условий по жилищным кредитам, которые станут более востребованными у россиян.

Эксперт по недвижимости риелтор Леся Твелина же напоминала, что купить квартиру дешевле в 2025 году в условиях высоких ставок помогут государственные программы. Твелина рекомендовала обратить внимание на семейную, сельскую и IT-ипотеку, а также на возможность использовать для покупки жилья материнский капитал.