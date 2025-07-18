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14:04, 18 июля 2025Экономика

Изменение потолка цен на российскую нефть назвали имиджевой историей

Эксперт Юшков: Изменение потолка цен на российскую нефть ничего не изменит
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Изменение потолка цен на российскую нефть ничего не изменит и, скорее, является имиджевой историей для Евросоюза (ЕС). Так оценил новые санкции против РФ эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, его слова приводит РИА Новости.

В пятницу постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель.

«Изменение потолка цены, это скорее имиджевая история, которой европейцы показывают, что очень сильно давят, что это жесткий пакет, что, видите, вот опустили, значит, стало хуже для России. На самом деле, с точки зрения потолка цены, я думаю, что ничего абсолютно не изменится. То есть мы как вывозили свою нефть, так и будем вывозить, и в этом плане для нас это ничего не значит», — пояснил Юшков.

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Потолок цен на российское сырье вводился странами G7, включая США, а понижает его только ЕС, что говорит об утрате синхронности, подметил эксперт. Кроме того, соблюдение потолка дает доступ к западной экосистеме морских перевозок: перевозчикам, страховщикам, брокерам и финансистам, а с недавних пор Европа в рамках эмбарго не закупает российскую нефть по морю, добавил замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Александр Фролов.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже обрела иммунитет и адаптировались к жизни в условиях рестрикций. Он подчеркнул, что каждый новый пакет санкций добавляет сложностей его авторам. пресс-секретарь отметил, что новый пакет санкций будет проанализирован, чтобы минимизировать его последствия.

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