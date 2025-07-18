Китай заявил о раскрытии канала незаконного экспорта редкоземельных металлов

МГБ Китая рассказало о вывозе редкоземельных металлов иностранными спецслужбами

Министерство государственной безопасности (МГБ) Китая сообщило о раскрытии и пресечении канала незаконного вывоза из страны редкоземельных металлов, организованного при помощи некой иностранной разведывательной службы. Об этом сообщает РИА Новости.

Разведка какой страны была задействована в схеме и был ли кто-то задержан, не уточняется. Однако китайские силовики утверждают, что в последние годы шпионы «пытались вступить в сговор с местными преступниками и неправомерно завладеть китайскими товарами, связанными с редкоземельными металлами, используя почтовые службы».

По их данным, неназванный подрядчик в ключевой отрасли подделывал упаковку и этикетки, чтобы на них значилось, что товар произведен не в Китае. После этого товар якобы контрабандой вывозился в страну, которую представляли разведывательные службы.

Также утверждается, что выявлены попытки вывоза и других товаров, подлежащих экспортному контролю, через предоставление ложных сведений о составе и наименовании продукции.

Сообщение МГБ не содержит какой-либо конкретики по поводу страны, спецслужб, предприятий, схем и конкретных товаров. Основной его целью стало сообщение об активности иностранных разведок на территории Китая в экономической области, а также успешной операции силовиков против этой деятельности на благо национальной безопасности КНР.

«Некоторые страны с повышенным вниманием следят за ситуацией со снабжением Китая редкоземельными материалами и пытаются всеми способами незаконно их присвоить», — заключили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на фоне торгового противостояния с США, инициированного главой Белого дома Дональдом Трампом, экспорт редкоземельных металлов в мае 2025-го упал до минимума за последние пять лет. Для Пекина эти полезные ископаемые остаются одним из главных козырей в конфликте.