BIoomberg: В мае 2025-го экспорт редкоземельных металлов из КНР упал до минимума

В мае 2025-го экспорт редкоземельных металлов из Китая упал до минимума за последние пять лет. Об этом сообщает агентство BIoomberg.

По данным таможни КНР, отгрузки сократились на 61 процент в годовом выражении, до 2117 тонн. Причиной сокращения поставок называют ограничения на экспорт со стороны Пекина. Меры контроля были введены с 4 апреля.

Дефицит металлов, в том числе мощных магнитов, поставил под угрозу такие отрасли, как автомобилестроение в США, Европе и Индии. В первом квартале 2025 года, до введения ограничений на экспорт, на магниты приходилось почти 90 процентов продукции из редкоземельных металлов, отмечает издание.

Власти Китая усилили контроль за вывозом из страны ряда редкоземельных металлов на фоне эскалации торговой войны с США. Пекин рассчитывает, что подобная мера повысит его шансы в торгово-экономическом противостоянии с Вашингтоном, начало которому положил глава государства Дональд Трамп. Позднее американский президент обвинил Пекин в нарушении договоренностей.

Трамп уже обещал ослабить ограничения на продажу чипов Китаю в обмен на редкоземельные металлы, которые добывают в КНР. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт выразил надежду, что американские и китайские переговорщики достигнут соглашения, в результате которого Китай ускорит экспорт сырья.