Кусок Марса продали за 413 миллионов рублей

В Нью-Йорке за рекордную сумму продали крупнейший метеорит с Марса

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's продали крупнейший метеорит с Марса и редкий скелет динозавра за рекордные суммы. Об этом сообщает WHIO TV7.

Марсианский метеорит NWA 16788 весом 25 килограммов, найденный в Сахаре, ушел с молотка за 5,3 миллиона долларов (около 413 миллионов рублей). Был также продан скелет молодого цератозавра. Он вызвал ажиотаж и ушел с молотка за 30,5 миллиона долларов (около 2,6 миллиарда рублей).

Оба лота превзошли ожидания экспертов. «Это крупнейший фрагмент Марса на Земле — он на 70 процентов больше предыдущего рекордсмена», — пояснила вице-президент Sotheby's Кассандра Хэттон. Скелет цератозавра, одного из четырех известных науке, покупатель планирует передать в музей.

Ранее сообщалось, что мужчине из Германии предложили крупную сумму за упавший в его саду метеорит. Стоимость объекта оценивалась в 200 тысяч евро.