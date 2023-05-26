Мужчине предложили 17 миллионов рублей за найденный в его саду метеорит

В сад мужчины из Германии упал метеорит стоимостью 17 миллионов рублей

Мужчина из Германии собирается продать упавший в его сад метеорит. Как сообщает Daily Mirror, стоимость метеорита оценивают в 200 тысяч евро (17 миллионов рублей).

47-летний Махмут Сахин, живущий в городке Эльмшорне в Германии, пил кофе в своем доме с дочерью и женой, когда во дворе раздался оглушительный грохот. Сначала мужчина подозревал, что произошла авария, однако вскоре нашел на участке рядом с домом воронку, в которой лежал камень весом в 3,5 килограмма.

Сначала мы думали, что яма в саду появилась из-за утечки газа или какой-то химической аварии, и вызвали пожарных. Они быстро сообщили нам, что никакой опасности нет. Мы даже не думали про метеорит, мы поняли, что это он благодаря моей дочери, которая решила провести эксперимент с магнитами Махмут Сахин

Дочь Сахина увлекается естественными науками и вспомнила, что метеориты, в отличие от обычных камней, притягивают магниты. Сахин попробовал поднести к камню магнит, и тот действительно притянулся к нему.

После известия о падении метеорита Сахину стали звонить со всего мира и предлагать деньги за его находку. Среди прочих, к нему обращались коллекционеры и музеи из Германии и США. Один из потенциальных покупателей пообещал за метеорит 200 тысяч евро (около 17 миллионов рублей).

Сахин и его семья пока не приняли ни одного предложения и рассматривают возможные варианты. Они утверждают, что им хотелось бы, чтобы у публики осталась возможность посмотреть на метеорит.

Карстен Йонас, специалист по изучению метеоритов из Meteors Working Group, подсчитал, что примерный возраст находки составляет примерно 4,5 милларда лет. При этом до попадания в земную атмосферу вес метеорита мог составлять до 100 килограмм. Камень был частью пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Ранее сообщалось о метеорите, упавшем на жилой дом в США. Булыжник пробил крышу здания и приземлился на пол спальни, при падении никто не пострадал.