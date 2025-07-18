Летать по России стало дешевле

OneTwoTrip: Стоимость перелетов по России летом 2025 года снизилась на треть

Стоимость перелетов по России летом 2025 года снизилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таковы данные исследования аналитиков сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что сейчас средняя цена авиабилетов по внутренним направлениям — 17,9 тысячи рублей. Годом ранее она составляла 23,6 тысячи рублей. По данным источника, чаще всего с июня по август россияне покупают билеты в Москву — ее доля в общем объеме заказов составила 29 процентов. На втором месте в списке самых популярных направлений оказался Санкт-Петербург (12,4 процента), а на третьем — Калининград (7 процентов).

Кроме того, летом 2025 года соотечественники летают в Сочи (6,8 процента), Екатеринбург (2,8 процента), Минеральные Воды (2,6 процента), Казань (2,5 процента), Махачкалу (2,4 процента), Уфу (2,2 процента) и Самару (1,9 процента). Почти во все эти города можно отправиться дешевле, чем год назад, говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что большинство россиян предпочли провести отпуск в русскоязычной среде. 35 процентов участников опроса языковой онлайн-школы Skyeng выбрали отдых в родном городе, а 16 процентов поехали в путешествие по России.

