Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:32, 18 июля 2025Моя страна

Летать по России стало дешевле

OneTwoTrip: Стоимость перелетов по России летом 2025 года снизилась на треть
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Стоимость перелетов по России летом 2025 года снизилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таковы данные исследования аналитиков сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что сейчас средняя цена авиабилетов по внутренним направлениям — 17,9 тысячи рублей. Годом ранее она составляла 23,6 тысячи рублей. По данным источника, чаще всего с июня по август россияне покупают билеты в Москву — ее доля в общем объеме заказов составила 29 процентов. На втором месте в списке самых популярных направлений оказался Санкт-Петербург (12,4 процента), а на третьем — Калининград (7 процентов).

Материалы по теме:
Куда поехать в бархатный сезон 2025 года в России? Лучшие направления для отдыха на море и не только
Куда поехать в бархатный сезон 2025 года в России?Лучшие направления для отдыха на море и не только
13 февраля 2025
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2025 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2025 года:лучшие курорты, цены, как добраться
13 февраля 2025

Кроме того, летом 2025 года соотечественники летают в Сочи (6,8 процента), Екатеринбург (2,8 процента), Минеральные Воды (2,6 процента), Казань (2,5 процента), Махачкалу (2,4 процента), Уфу (2,2 процента) и Самару (1,9 процента). Почти во все эти города можно отправиться дешевле, чем год назад, говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что большинство россиян предпочли провести отпуск в русскоязычной среде. 35 процентов участников опроса языковой онлайн-школы Skyeng выбрали отдых в родном городе, а 16 процентов поехали в путешествие по России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о призыве Трампа к наступлению

    В России предупредили Евросоюз об ответном ударе по экономике

    В «Зените» накажут легионера за опоздание на сборы

    В Одессе переименовали названную в честь участника Гражданской войны улицу

    Домогавшийся попутчицы на глазах у ее малолетней дочери пассажир самолета признал вину

    Санкции Евросоюза против российских банков назвали пшиком

    В Германии сравнили продвижение ВС России со взятием Берлина

    Доказана удивительная польза «Оземпика»

    Летать по России стало дешевле

    Названа серьезная опасность кофе без кофеина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости