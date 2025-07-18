Лукашенко: Задачи уборки урожая надо решать конкретно и по-военному

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников подойти к уборке урожая по-военному и конкретно. Его слова публикует агентство БелТА.

«Не должно быть этих мелочей, проволочек, бюрократизма. Конкретно по-военному надо решать все задачи. Время такое», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что в текущем году урожайность оказалась выше предыдущих, но в сельскохозяйственной сфере все еще остаются проблемы.

В ходе совещания Лукашенко также пригрозил отрывать голову из-за проблем с уборкой. По его словам, если на работах не хватает механизаторов, надо отрывать не только уши.