Лукашенко пригрозил оторвать голову из-за уборки

Лукашенко: За проблемы при сборе урожая надо не только уши, но и головы отрывать

За проблемы при сборе урожая нужно отрывать не только уши, но и головы. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам уборочной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидер страны подчеркнул, что уборка зерновых культур совпадает с другими сельскохозяйственными работами, из-за чего зачастую возникает нехватка рабочих рук. «Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать», — пригрозил Лукашенко.

По словам президента, такая проблема обсуждалась еще в прошлом году. Было предложено привлечь к уборочной кампании городских жителей, которые имеют опыт работы на комбайнах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным признал, что весь урожай картофеля в республике уже продан в России. По словам главы государства, весенние заморозки сделали «свое грязное дело» и навредили посевам.