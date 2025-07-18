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14:13, 18 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко пригрозил оторвать голову из-за уборки

Лукашенко: За проблемы при сборе урожая надо не только уши, но и головы отрывать
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

За проблемы при сборе урожая нужно отрывать не только уши, но и головы. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам уборочной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидер страны подчеркнул, что уборка зерновых культур совпадает с другими сельскохозяйственными работами, из-за чего зачастую возникает нехватка рабочих рук. «Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать», — пригрозил Лукашенко.

По словам президента, такая проблема обсуждалась еще в прошлом году. Было предложено привлечь к уборочной кампании городских жителей, которые имеют опыт работы на комбайнах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным признал, что весь урожай картофеля в республике уже продан в России. По словам главы государства, весенние заморозки сделали «свое грязное дело» и навредили посевам.

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