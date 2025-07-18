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12:11, 18 июля 2025Культура

Машков объяснил свой отказ от съемок в кино

Владимир Машков заявил, что не рассматривает приглашения на съемки в кино
Ольга Коровина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Владимир Машков рассказал о причинах своего отказа от съемок в кино. Его комментарий приводит MK.RU.

Актер заявил, что из-за занятости в театральной сфере у него не остается времени на кинематограф.

«⁠Я даже не рассматриваю приглашения. Все это позади», — сообщил Машков. Он добавил, что сейчас готовится к важному событию: 17 августа театр под его руководством отметит 90 лет со дня рождения народного артиста СССР Олега Табакова.

Наиболее известные проекты с участием Машкова — сериал «Ликвидация», фильмы «Вор», «Экипаж», «В списках не значился» и другие. Артист был избран председателем СТД в 2023 году. Он также является художественным руководителем Московского театра Табакова и театра «Современник».

Ранее Машков рассказал о поступавшем предложении остаться работать в Лондоне.

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