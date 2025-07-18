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18:26, 18 июля 2025Культура

Михалков вышел на сцену впервые после долгого отсутствия

Никита Михалков стал почетным гостем фестиваля «Горький Fest» в Нижнем Новгороде
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный режиссер Никита Михалков впервые за долгое время появился на публике и принял участие в светском мероприятии. Об этом сообщает портал Woman.ru.

Автор культовых картин «Утомленные солнцем» и «Урга — территория любви» принял участие в кинофестивале «Горький fest» в Нижнем Новгороде. Михалков прибыл на премьеру документального фильма Веры Водынски «Никита Михалков. Метод», посвященного творческому пути постановщика.

Михалков вышел на сцену вместе с оператором фильма Любовью Князевой. Он сообщил, что пока не смотрел получившуюся ленту, а также поделился своими впечатлениями от участия в проекте.

«Сначала съемочная группа вызывала внутреннее раздражение, но потом они стали почти незаметны, практически частью повседневной жизни», — заявил он.

Ранее Никита Михалков заявил, что актер Михаил Ефремов может начать репетировать свою роль в новом спектакле театра «Мастерская 12» осенью.

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