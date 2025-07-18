Москвичей предупредили об опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности на выходные

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности на грядущие выходные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Предупреждение связано с грозами и ливнями, которые ожидаются в некоторых частях столичного региона 19 и 20 июля. Желтый уровень опасности будет действовать с 09:00 субботы до 21:00 воскресенья. Такой уровень подразумевает потенциально опасные метеорологические условия.

Днем в субботу ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза и температура воздуха плюс 24-26 градусов в Москве и плюс 23-28 градусов по области. Также синоптики прогнозируют восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы могут достигнуть 15 метров в секунду. В воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, ночью дождь и местами гроза, температура — 17-19 градусов. Днем также могут пойти дожди с грозой, а температура воздуха составит до плюс 26 градусов.

Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на отопление в 35-градусную жару.