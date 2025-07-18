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18:48, 18 июля 2025Экономика

Отопление включили в 35-градусную жару в российском городе

В Ростове-на-Дону включили отопление в 35-градусную жару
Александра Качан (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Ростове-на-Дону в жилых домах включили отопление в 35-градусную жару. Коммунальщики заявили, что сделать это необходимо для исправной работы систем, сообщает «Подъем».

На несвоевременное отопление пожаловались жители Комсомольского проспекта, в домах которых батареи прогрелись до 60 градусов. В компании «Ростовские тепловые сети» рассказали, что отопление появилось из-за промывки систем кипятком. Эту процедуру необходимо выполнять регулярно для избежания проблем в новом отопительном сезоне, хотя не все управляющие компании готовы на нее тратиться.

Представители теплосетей добавили, что такие испытания проводятся вне зависимости от погоды. «Никто здесь не будет подстраиваться под 30 или под 20 градусов. Мы стараемся это делать в будни, в рабочее время, чтобы люди, находящиеся на работе, домой пришли, уже это все будет выключено. Это буквально на пару часов», — заявили в компании.

Ранее россиянам раскрыли способы сэкономить на отоплении. Сделать это можно с помощью датчика регулировки.

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