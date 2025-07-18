На Украине начали расследование хищения на фортификациях в Сумах

Украинская прокуратура расследует хищения на фортификациях в Сумах

Украинская прокуратура расследует хищения средств на строительстве фортификаций в Сумской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«По данным следствия, 1,1 миллиона гривен (около 2,1 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») были украдены только на закупке фортификационного сооружения из волнистой стали. А остальные договоры на 26 миллионов гривен (48,9 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») еще изучают», — пишет издание.

Отмечается, что в хищении бюджетных средств подозревается директор частного предприятия, который заключил субподрядные договоры с подконтрольным предприятием по завышенной цене.

Ранее сообщалось, что экс-заместителя мэра Харькова задержали на Украине. Чиновника арестовали по делу о хищениях во время строительства фортификаций в регионе.