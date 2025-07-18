Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 18 июля 2025Бывший СССР

На Украине начали расследование хищения на фортификациях в Сумах

Украинская прокуратура расследует хищения на фортификациях в Сумах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: специальная прокуратура по Центральному региону Украины

Украинская прокуратура расследует хищения средств на строительстве фортификаций в Сумской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«По данным следствия, 1,1 миллиона гривен (около 2,1 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») были украдены только на закупке фортификационного сооружения из волнистой стали. А остальные договоры на 26 миллионов гривен (48,9 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») еще изучают», — пишет издание.

Отмечается, что в хищении бюджетных средств подозревается директор частного предприятия, который заключил субподрядные договоры с подконтрольным предприятием по завышенной цене.

Ранее сообщалось, что экс-заместителя мэра Харькова задержали на Украине. Чиновника арестовали по делу о хищениях во время строительства фортификаций в регионе.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вынуждает нас». Кремль отреагировал на угрозы генерала США стереть Калининград с лица земли. Россия пригрозила ответом

    Разведка США усомнилась в успехе ударов по ядерным объектам Ирана

    В российском регионе закрыли детский лагерь из-за вспышки инфекции

    На Украине решили запустить аналог DOGE Маска

    Кардиолог назвал признаки стареющего сердца у молодых людей

    Собянин сообщил о трех летевших на Москву беспилотниках

    Влияние очередных санкций на рядовых россиян оценили

    Стало известно о возможной встрече Путина с Трампом и Си Цзиньпином в Китае

    Черепахи в российском зоопарке переехали в новый дом с панорамными окнами

    На Украине начали расследование хищения на фортификациях в Сумах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости