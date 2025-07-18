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13:37, 18 июля 2025Экономика

Российские дилеры не смогли избавиться от излишков автомобилей

«Автостат»: За полгода количество автомобилей на складах дилеров не снизилось
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Товарные запасы легковых автомобилей в России у производителей, дистрибьюторов и дилеров к концу первого полугодия сохранились практически на том же уровне, что в начале года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его данным, за июнь в Россию импортировали 25,8 тысячи автомобилей, что на 63 процента меньше, чем годом ранее, но на 45 процентов больше, чем в мае. Российские заводы увеличили выпуск на 34 процента в годовом выражении и в полтора раза по сравнению с маем, до 78 тысяч единиц.

Таким образом, в совокупности запасы пополнились на 103,8 тысячи машин, а продано за тот же период всего 90,2 тысячи единиц. В результате на складах по-прежнему находится порядка полумиллиона легковых автомобилей, что делает неизбежными новые распродажи.

Глава «Автостата» заметил, что для покупателей это хорошая новость, потому что дает им возможность дождаться хорошей скидки, а вот борьба дилеров за выживание обострится.

Ранее президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) Алексей Подщеколдин рассказал, что с начала года в стране закрылись около 200 автодилеров из порядка четырех тысяч, а на середину года в состоянии, близком к критическому, находится треть предприятий.

При этом «Автостат» ухудшил свой прогноз по ситуации с продажами к концу года. Бывший пессимистичный сценарий о реализации 1,25 миллиона автомобилей (минус 20 процентов к 2024 году) становится базовым, а негативный вариант предусматривает падение на 30 процентов.

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