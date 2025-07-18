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18:38, 18 июля 2025Силовые структуры

Неравнодушные граждане спасли раненую россиянку от расправы бывшего возлюбленного

В Смоленске прохожие спасли женщину от напавшего на нее с ножом мужчины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Смоленской области задержали местного жителя, напавшего с ножом на бывшую возлюбленную. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 июля задержанный решил разобраться с оставившей его женщиной и напал на нее с ножом в подъезде дома на улице Лавочкина. Он успел нанести не менее пяти колотых ран в грудь, шею и бедро, но довести замысел до конца не успел благодаря неравнодушным прохожим.

Услышав крики раненой, россияне пришли на помощь, отобрали нож и задержали злоумышленника, после чего вызвали на место ЧП скорую помощь.

Ранее жительница Пензы отбила дочь у мигранта, который пытался ее изнасиловать.

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