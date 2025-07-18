Ольга Серябкина в микрошортах опубликовала фото в откровенном позе

Певица Ольга Серябкина в микрошортах опубликовала фото в откровенном позе

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала фото в откровенной позе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница была запечатлена сидящей в кресле и закинутыми на него ногами. При этом она надела черные микрошорты, белую облегающую маку на широких бретелях и черных бюстгальтер.

Вдобавок певица примерила длинные белые сапоги на плоской подошве бренда Adidas. В то же время она распустила волосы и нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в июле Ольга Серябкина опубликовала фото в прозрачном корсете и ультракоротких шортах. Поверх упомянутых изделий она надела рыжую шубу из меха, завершив образ капроновыми колготками.