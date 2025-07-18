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12:14, 18 июля 2025Из жизни

Останки более 200 крабов-пауков вынесло на берег по неизвестной причине

В Великобритании на берег вынесло 200 мертвых крабов-пауков
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Marmalade Photos / Shutterstock / Fotodom  

В городе Тинмут, Великобритания, посетитель пляжа нашел на берегу останки крабов-пауков. Об этом пишет Gloucestershire Live.

22-летний Самуэль Лейси рассказал, что наткнулся на жуткое зрелище, когда вышел на ночную прогулку. По словам мужчины, сначала он подумал, что на берег вынесло панцири крабов, но, присмотревшись, понял, что это сами крабы. «Я никогда не видел их такого размера и никогда в таком количестве в одном месте», — отметил он.

Лейси подсчитал, что на пляже было более 200 крабов-пауков. Он рассказал, что шел вдоль берега 15 минут, и все это время видел останки. Причина их появления на мелководье неизвестна.

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Крабами-пауками прозвали виды с длинными ногами. Среди них японский краб-паук — крупнейший представитель членистоногих. Длина его тела с ногами может достигать шесть метров.

Ранее сообщалось, что в США, на берегу залива Сан-Франциско, нашли шесть туш китов за одну неделю. Специалисты отметили ненормальность происходящего и истощенность найденных животных.

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