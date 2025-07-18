Племянница расправилась с тетей и скрывалась 16 лет

The Thaiger: В Таиланде женщина убила родственницу и скрывалась 16 лет

В Таиланде арестовали женщину, которая вместе с матерью расправилась с тетей в 2009 году и скрывалась с тех пор. Об этом пишет The Thaiger.

В феврале 2009-го житель провинции Патхумтхани обратился в полицию и заявил об исчезновении жены Бунтинг. Мужчина сразу заявил, что в деле могут быть замешаны родственницы женщины. Через некоторое время останки Бунтинг обнаружили. Они были закопаны в 50 метрах от дома. Эксперты установили, что ей нанесли множество ударов тупым предметом.

Следствию удалось установить, что на Бунтинг напали ее сестра Висаи и племянница Ворапорн. Первую преступницу полиция задержала по горячим следам, а вторая пустилась в бега. Только 16 лет спустя женщину, которой сейчас 47 лет, удалось выследить и задержать в провинции Накхонпатхом.

На допросе Ворапорн признала себя виновной частично. Она заявила, что между Бунтинг и Висаи был давний конфликт из-за наследования земли их бабушки и дедушки. Ворапорн утверждает, что одна из стычек закончилась дракой с применением подручных предметов, и она заступилась за мать. После этого Ворапорн постоянно переезжала с места на место и успела пожить в нескольких провинциях северного, северо-восточного и южного Таиланда. Какое наказание может грозить женщине, неизвестно.

Ранее в США муж расправился с женой и попался из-за редкой смеси препаратов, которую он использовал для этого. Мужчина оказался единственным человеком в округе за несколько лет, кто покупал эти вещества.

