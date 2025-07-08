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20:58, 8 июля 2025Из жизни

Мужчина расправился с женой и попался из-за использования редкого транквилизатора

People: В США мужчина убил жену редким транквилизатором и попался из-за этого
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: KUSA via AP

В США муж расправился с женой и попался из-за редкой смеси препаратов, которую он использовал для этого. Об этом пишет People.

Мать двоих детей Сюзанна Морфью из штата Колорадо пропала без вести 29 ноября 2020 года. В сентябре 2023 года следователи обнаружили останки женщины в 80 километрах от дома, где ее видели в последний раз. Под подозрение сразу же попал муж американки Барри Морфью, однако первоначальные обвинения против него были отклонены прокуратурой за две недели до начала суда.

18 июня мужчину снова обвинили в расправе над женой. Перед этим следователи попросили экспертов проверить останки Морфью на наличие в них смеси буторфанола, азаперона и медетомидина. Смесь этих лекарств образует мощный транквилизатор БАМ, предназначенный для использования в ветеринарии. Этот препарат применяют далеко не все ветеринары, и он считается достаточно редким. Эксперты установили, что БАМ присутствовал в организме американки.

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Во время осмотра дома Морфью в ноябре 2020-го следователи нашли колпачки для игл от шприцев с препаратами, входящими в БАМ, в сушилке, где Барри сушил шорты. Мужчина признал, что пользовался лекарством на своей ферме по разведению оленей. В последний раз он использовал БАМ за месяц до исчезновения жены. Более того, выяснилось, что с 2017 по 2020 год в округе, где жили Морфью, и соседних округах Колорадо только Барри покупал БАМ.

В начале июля мужчина впервые предстал перед судом. Поддержать его пришла одна из дочерей. Морфью отказался признать себя виновным.

Ранее сообщалось, что в Австралии суд присяжных штата Виктория признал виновной Эрин Паттерсон, которая пригласила родных бывшего мужа на ужин и отравила их ядовитыми грибами. Женщина добавила поганки в мясной пирог.

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