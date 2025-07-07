Накормившую родных мужа пирогом с поганками женщину признали виновной

Суд признал виновной австралийку Паттерсон, которая отравила родных мужа грибами

В Австралии суд присяжных штата Виктория признал виновной Эрин Паттерсон, которая пригласила родных бывшего мужа на ужин и отравила их ядовитыми грибами. Об этом сообщает The Guardian.

29 июля 2023 года австралийка устроила семейный ужин, на который пригласила 70-летних родителей бывшего мужа, Дона и Гейл Паттерсон, а также ее сестру Хизер Уилкинсон с мужем Яном. Женщина собрала бывших родственников под предлогом того, что у нее якобы обнаружили рак и она хочет посоветоваться, как рассказать об этом детям. После ужина гостей экстренно госпитализировали. Выжить удалось лишь Яну — он пролежал в больнице семь недель.

Врачи установили, что гости ужина отравились бледными поганками. Следователи заподозрили, что Паттерсон намерено добавила ядовитые грибы в мясной пирог, которым угощала родных мужа. В ходе следствия выяснилось, что женщина любила собирать грибы и хорошо в них разбиралась. Сама она утверждала, что во время готовки использовала грибы, которые купила в азиатской лавке. Также известно, что муж австралийки, Саймон Паттерсон, должен был присутствовать на ужине, однако в последний момент отказался приехать.

7 июля суд присяжных признал ее виновной в отравлении трех человек. Адвокат Паттерсон заявил после заседания, что она не хотела навредить родным мужа, а случившееся стало «трагедией и ужасным несчастным случаем». При этом сторона защиты признала, что их клиентке не диагностировали рак и она позвала в гости бывших родственников без веской причины.

Ранее сообщалось, что в США идет суд над женщиной, которая отравила мужа из-за денег. После этого она написала детскую книгу о том, как справиться с горем, и посвятила ее мужу.