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14:19, 18 июля 2025Культура

Продюсер назвала Юрия Мороза подкаблучником и рассказала об отношениях его жены и дочери

Продюсер Олеся Сазыкина: Режиссер Юрий Мороз был подкаблучником
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь режиссера Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз и его супруга Виктория Исакова ревновали его друг к другу, но не устраивали скандалов. Об этом продюсер Олеся Сазыкина рассказала aif.ru.

Собеседница издания назвала отношения Дарьи и Виктории адекватными, несмотря на то, что они были практически ровесницами. «У Даши была ревность к Вике, на самом деле. У Вики также была ревность к Даше. У них небольшая разница в возрасте, поэтому...», — пояснила Сазыкина.

Дарья родилась в первом браке режиссера с заслуженной артисткой России Мариной Левтовой. В 2000 году в семье произошла трагедия: во время катания на снегоходе Левтова ударилась головой о дерево и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, спасти ее не смогли. Второй женой кинематографиста стала Виктория Исакова, которая была старше его дочери на семь лет.

Сазыкина отметила, что Мороз был гениальным режиссером, прекрасным человеком и отцом. «В работе он был требовательным, лидером. А в плане жены и дочери... Что сказать? В хорошем смысле подкаблучник», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Дарья Мороз выступила с трогательной речью во время церемонии прощания с Юрием Морозом.

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