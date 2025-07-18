Путин поручил продумать ограничения на ПО из недружественных стран

Путин поручил правительству продумать ограничения на ПО из недружественных стран

Президент России Владимир Путин поручил правительству подумать о дополнительных ограничениях на использование ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение российским лидером было дано по итогам встречи политика с представителями предпринимательских кругов. Один из ее участников заявил, что некоторые сервисы, вопреки заявлениям об уходе продолжают работать на российском рынке. По его словам, отечественные разработчики теряют миллиарды на этом.

Российский лидер отметил, что страна никого не выгоняла со своего рынка, а ее «пытаются душить». Он призвал действовать зеркально и «душить» такие иностранные IT-сервисы, пишет ТАСС.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что нужно сделать, чтобы оживить YouTube в России. По его словам, для этого компании Google необходимо заплатить штрафы, а также «вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети».