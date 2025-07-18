Работающий на экс-мэра российского города криминальный авторитет задержан

В Свердловской области правоохранители задержали криминального авторитета

В Свердловской области правоохранители задержали криминального авторитета Илью Хисамова, который помогал администрации Дегтярска решать проблемы. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, многие предприниматели получали угрозы от Хисамова, если не хотели выполнять указания мэрии. Бизнесменов могли избить, поджечь их машины и мешать их делу. Ранее уголовное дело возбудили в отношении бывшего мэра Дегтярска и его заместителей.

Илья Хисамов когда-то был депутатом, а его мать — председателем Гордумы.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима криминального авторитета Андрея Овчинникова по прозвищу Овчина.

