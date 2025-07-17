Авторитету Овчине вынесли приговор за похищение человека и оборот боеприпасов

В Екатеринбурге суд приговорил вора в законе Овчина за похищение человека

В Екатеринбурге суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима криминального авторитета Андрея Овчинникова по кличке Овчина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Его признали виновным по статьям 33, 126 УК РФ («Организация похищения человека») и 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов»). Двум другим фигурантам этого дела вынесли приговор в августе 2019 года.

По версии следствия, в 2017 году сын знакомого Овчинникова рассказал ему, что после смерти отца, который вместе с партнерами владел автостоянкой на улице Гражданской, 7 в Екатеринбурге, один из владельцев отказался передавать часть выручки наследникам. Тогда осужденный с подельником решил организовать похищение предпринимателя, чтобы заставить его выплатить прибыль.

Для осуществления своего плана Овчинников попросил о помощи спортсмена. Взамен ему пообещали бесплатное помещение для спортивного клуба. В результате 19 октября 2017 года злоумышленники обманом выманили 58-летнего ранее судимого Андрея Плетухова, владельца автостоянки и председателя «Гражданского союза», который помогал в реабилитации уголовникам после освобождения. В ходе удержания и доставления руководитель автостоянки не выжил.

На след Овчина вышли в 2018 году. Тогда во время обысков у него нашли 32 патрона к пистолету Макарова, которые он приобрел без специального разрешения. Мужчину арестовали 24 января 2018 году.

Овчинников был одним из лидеров криминального мира в середине 80-х годов в Свердловске. После того как банда Овчины была разгромлена, его судили. Овчинников имеет две судимости, в общей сложности отсидел порядка двадцати лет. Сейчас его подозревают в расправе над криминальным авторитетом с репутацией чудотворца.