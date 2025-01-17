В расправе над помощников вора в законе Трофа заподозрили авторитета Овчину

Авторитета Овчину задержали по делу о расправе над криминальным чудотворцем

В Свердловской области задержали криминалльного авторитета Андрея Овчинникова (Овчина), подозреваемого в расправе над криминальным авторитетом с репутацией чудотворца. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает издание URA.

По данным издания, силовики заподозрили Овчину в расправе над Алексеем Суродеевым, известным в криминальном мире как Сенсей или Леша Колдун. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения на время расследования уголовного дела. Алексей Суродеев был криминальным авторитетом и считался помощником вора в законе Андрея Трофимова, известного как Трофа.

Местные жители рассказывали, что Суродеев обладал даром и исцелял от многих болезней. В своей практике он использовал только баню, народные средства и молитвы. За это его называли новым Григорием Распутиным. Вечером 3 января Суродеев вышел на прогулку с собакой, рядом остановился автомобиль. Вышедший оттуда человек нанес авторитету колющий удар ножом.