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16:46, 17 января 2025Силовые структуры

В расправе над помощников вора в законе Трофа заподозрили авторитета Овчину

Авторитета Овчину задержали по делу о расправе над криминальным чудотворцем
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Андрей Овчинников

Андрей Овчинников. Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В Свердловской области задержали криминалльного авторитета Андрея Овчинникова (Овчина), подозреваемого в расправе над криминальным авторитетом с репутацией чудотворца. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает издание URA.

По данным издания, силовики заподозрили Овчину в расправе над Алексеем Суродеевым, известным в криминальном мире как Сенсей или Леша Колдун. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения на время расследования уголовного дела. Алексей Суродеев был криминальным авторитетом и считался помощником вора в законе Андрея Трофимова, известного как Трофа.

Местные жители рассказывали, что Суродеев обладал даром и исцелял от многих болезней. В своей практике он использовал только баню, народные средства и молитвы. За это его называли новым Григорием Распутиным. Вечером 3 января Суродеев вышел на прогулку с собакой, рядом остановился автомобиль. Вышедший оттуда человек нанес авторитету колющий удар ножом.

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