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10:41, 18 июля 2025Мир

Раскрыта причина согласия Словакии с новым пакетом антироссийских санкций

DPA: Словакия согласилась на 18-й пакет антироссийских санкций из-за уступок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Словакия перестала блокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций и согласилась на него из-за уступок со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По данным агентства, Словакию, несколько раз блокировавшую новый пакет ограничений, заверили, что она может не опасаться его тяжелых экономических и финансовых последствий в случае полного запрета на импорт российского газа. Отмечается, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не сможет блокировать план запрета на газ из России, в отличие от всего пакета, так как подобные решения принимаются большинством.

Ранее постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

17 июля Фицо сообщил, что Словакия не станет препятствовать принятию нового пакета антироссийских санкций.

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