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10:12, 18 июля 2025Путешествия

Раскрыта стоимость билета на прямой рейс в Северную Корею

Билет на прямой рейс Москва — Пхеньян может стоить от 60-70 тысяч рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: KCNA via Reuters

Билет на прямой рейс из Москвы в Пхеньян, Северная Корея, может стоить от 60-70 тысяч рублей. Эти цифры ТАСС раскрыли в сервисе бронирования «Туту».

По словам руководителя маркетинга авиакомпании Екатерины Долгих, стоимость перелета с пересадками для россиян может быть дешевле — от 40 тысяч.

Специалист выразила мнение, что спрос на путешествия в КНДР все равно остается невысоким. «Логистика станет проще, но глобально ничего не меняется, ведь попасть в Северную Корею по-прежнему можно только в составе организованной туристической группы», — пояснила она.

Ранее Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind Airlines выполнять прямые рейсы в Северную Корею из Москвы. До этого россияне могли попасть в одну из самых закрытых стран мира напрямую только из Владивостока.

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