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10:49, 18 июля 2025Ценности

Рената Литвинова снялась в белье для Harper's Bazaar

Актриса Рената Литвинова снялась в корсете для Harper's Bazaar
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @renatalitvinovaofficiall

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова показала бекстейдж откровенной съемки для сербской версии журнала Harper's Bazaar. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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58-летняя знаменитость снялась в черном корсете в сочетании с кружевными трусами и светлыми колготками. Образ с нижним бельем дополнили жемчужные бусы и широкие очки. Кроме того, волосы телезвезды убрали от лица с помощью нескольких невидимок, а на лицо Литвиновой нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в июле 42-летняя Светлана Лобода в откровенном образе появилась на показе Schiaparelli. Исполнительница выбрала черное мини-платье с короткими рукавами и глубоким декольте.

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