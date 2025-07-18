Россиянин проглотил инструмент стоматолога от страха

Житель Подмосковья проглотил инструмент стоматолога от страха лечения

Житель Московской области проглотил инструмент стоматолога от страха лечения. Об этом сообщает издание «Москва» в Telegram.

45-летний россиянин проглотил К-файл для обработки зубных каналов. На приеме у него от испуга сработал глотательный рефлекс.

Непонятно, осталось ли это без внимания врачей, однако с жалобами на боль в области шеи мужчина обратился позже. Инородное тело из его организма достали с помощью щипцов. Пациента после этого отпустили.

Ранее в Ленинградской области ребенок не выжил на приеме у стоматолога. Он потерял сознание и не пришел в него.