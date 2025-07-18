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12:17, 18 июля 2025Россия

Россиянин проглотил инструмент стоматолога от страха

Житель Подмосковья проглотил инструмент стоматолога от страха лечения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tatiana Morozova / Russian Look / Globallookpress.com

Житель Московской области проглотил инструмент стоматолога от страха лечения. Об этом сообщает издание «Москва» в Telegram.

45-летний россиянин проглотил К-файл для обработки зубных каналов. На приеме у него от испуга сработал глотательный рефлекс.

Непонятно, осталось ли это без внимания врачей, однако с жалобами на боль в области шеи мужчина обратился позже. Инородное тело из его организма достали с помощью щипцов. Пациента после этого отпустили.

Ранее в Ленинградской области ребенок не выжил на приеме у стоматолога. Он потерял сознание и не пришел в него.

ЖЗЛ
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