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16:50, 18 июля 2025Силовые структуры

Россиянин загнал двоих односельчан в подвал ради трактора

В Кузбассе осудили мужчину, удерживавшего двоих людей в подвале
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Кузбассе осудили мужчину, удерживавшего двоих людей в подвале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 127 («Незаконное лишение свободы»), 119 («Угроза убийством») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

Как установил суд, 28 января осужденный в состоянии алкогольного опьянения в деревне Медведчиково применил насилие в отношении двух местных жителей. Мужчина заставил их спуститься в подвал дома, где потом удерживал против их воли. Во время этого он постоянно угрожал пострадавшим расправой, а также требовал передать ему 100 тысяч рублей и трактор.

Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе членов организованной преступной группировки приговорили к длительным срокам за похищение людей.

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