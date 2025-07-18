Россиянин загнал двоих односельчан в подвал ради трактора

В Кузбассе осудили мужчину, удерживавшего двоих людей в подвале

В Кузбассе осудили мужчину, удерживавшего двоих людей в подвале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 127 («Незаконное лишение свободы»), 119 («Угроза убийством») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

Как установил суд, 28 января осужденный в состоянии алкогольного опьянения в деревне Медведчиково применил насилие в отношении двух местных жителей. Мужчина заставил их спуститься в подвал дома, где потом удерживал против их воли. Во время этого он постоянно угрожал пострадавшим расправой, а также требовал передать ему 100 тысяч рублей и трактор.

Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе членов организованной преступной группировки приговорили к длительным срокам за похищение людей.