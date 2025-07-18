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05:30, 18 июля 2025Путешествия

Россиянка описала привычки жителей Латинской Америки фразой «у нас за такое в психушку»

Алина Черненко

Фото: Jake Warga / DanitaDelimont.com / Globallookpress.com

Российская путешественница побывала в Гватемале и описала привычки ее жителей фразой «у нас за такое в психушку или в налоговую». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, россиянка удивилась, что жители этой страны Латинской Америки ездят в кузове пикапа «всей деревней». «На заднем борту — дети, бабка с мешком кукурузы, собака и парень с канистрой», — пояснила она.

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Вторая привычка, на которую обратила внимание Ершова, — мыть голову и стирать белье в реке. «Как можно что-то стирать в реке? Она же может быть грязной. И уж однозначно, что ты и сам плохо влияешь на местную флору и фауну, стирая свой вонючий ковер в реке с использованием порошков», — возмутилась автор публикации.

Кроме того, путешественницу поразило, что в Гватемале женщины кормят семью едой с рынка. «Пришел, купил суп с лапшой, готовый рис, вареные кости с мясом, соусов разных — вот тебе обед, чтобы дома не готовить», — добавила россиянка.

Ершова также рассказала, что гватемалки вместо работы рожают детей, не носят бюстгальтеры и часами сидят на лавках возле домов.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о главных опасностях, которые поджидают туристов в Гватемале. В частности, там высокие цены для иностранцев на услуги и посещение достопримечательностей.

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