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17:05, 18 июля 2025Силовые структуры

Российский чиновник попался на раскрытии координат аэродрома в Заполярье

Мурманский суд дал 12 лет экс-чиновнику Богеруку за передачу координат аэродрома
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Мурманский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего муниципального чиновника за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный — Артем Богерук, занимавший в 2007 году должность заместителя главы Кандалакши. Он попался на передаче противнику координат аэродрома в Заполярье. Его отправят в колонию строгого режима.

В прошлом Богерук возглавлял управление Фонда социальной защиты в Кандалакше, руководил муниципальным унитарным предприятием «Ковдорводоканал».

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам заключения бывшего ефрейтора из Челябинска Антона Хожаева (внесен в РФ в перечень террористов), который за 80 долларов продал Вооруженным силам Украины секретную информацию со списками российских военнослужащих.

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