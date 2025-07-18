Подруга чеченки Седы Сулеймановой предупреждала ее об опасности за три дня до похищения. Они обе бежали и прятались от своих семей

Подруга чеченки Сулеймановой рассказала о последних днях перед ее похищением

Подруга вывезенной из Санкт-Петербурга Седы Сулеймановой Марьям, которая тоже сбежала из религиозной семьи мусульман, почувствовала опасность за три дня до похищения чеченки. Она предупреждала подругу, что ей нужно срочно уезжать, но та не верила в серьезность ситуации. Марьям же, — ингушку по национальности, — уже несколько раз похищали родственники. Она рассказала «Ленте.ру», что происходило перед похищением Сулеймановой.

Как Сулейманову вывезли из Петербурга в Чечню Седа Сулейманова переехала в Санкт-Петербург в 2022 году — после того, как сбежала от родственников, решивших насильно выдать ее замуж. Первое время она пряталась в шелтере, затем познакомилась с Еленой Патяевой, которая искала соседку, и они вместе сняли квартиру. Вскоре Седа устроилась на работу в кофейню, где ее и нашел двоюродный брат. После этой встречи ей пришлось ненадолго вернуться в шелтер. После этого Седа стала жить вместе со своим молодым человеком Станиславом Кудрявцевым. У них дома 23 августа 2023 года ее и задержали. Полицейские заявили, что Седа подозревается в краже украшений матери на сумму 150 тысяч рублей. Вместе с Кудрявцевым ее сначала доставили в полицейский участок, а затем увезли обратно в Чечню на машине. Через несколько дней уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал видео с Седой «в хорошем настроении», подчеркнув, что «каких-либо жалоб она не имеет». С тех пор девушка перестала выходить на связь.

Седа Сулейманова Фото: Wikipedia

До похищения в августе 2023 года Седа Сулейманова жила со своим молодым человеком Станиславом Кудрявцевым — они съехались весной того же года и, по его словам, планировали пожениться. Как «Ленте.ру» рассказала Марьям, за три дня до исчезновения Седы Станислава Кудрявцева искали неподалеку от дома, где он прописан и где живут его родители. Неизвестные показывали его фотографию прохожим и спрашивали, где он может находиться. «Это дошло до его родителей», — рассказала Марьям.

Я очень сильно испугалась, потому что понимала, что, скорее всего, ищут не его. Я писала ей: «Это по твою душу. Надо срочно оттуда уезжать». Мы с Леной (Елена Патяева — еще одна подруга Седы) предлагали ей переехать, но мне кажется, что в тот момент она испугалась и не поверила во всю серьезность ситуации. Может быть, она думала, что у Стаса какие-то проблемы. Все, что она сделала — перестала выходить из дома Марьям подруга Седы Сулеймановой

Незадолго до похищения Седа затаилась и думала переехать за границу

За несколько месяцев до исчезновения, в феврале 2023 года, двоюродный брат Седы Сулеймановой Ахмед вычислил кофейню, где она работала, и пришел к девушке на работу. Тогда ей удалось скрыться от него. Седа вернулась в шелтер, где уже пряталась от родственников и где познакомилась с Марьям.

После этого случая они с Марьям некоторое время не виделись, но были на связи. Марьям рассказала «Ленте.ру», что Седа думала уехать из России.

Я предупреждала ее об опасности, и она сама говорила, что ее могут убить, потому что она взрослая и семья не сможет списать все происходящее на возраст Марьям подруга Седы Сулеймановой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Вскоре Седа покинула шелтер и вернулась к обычной жизни. «С одной стороны, этот момент очень сильно испугал, а с другой — успокоил. Мы подумали, что больше со стороны ее семьи не будет активных действий», — признается Марьям.

Незадолго до похищения чеченки подруги гуляли по городу и хорошо проводили время. Ни Седа, ни Марьям не думали, что ей может грозить опасность.

Марьям считает, что они с Седой совершили ошибку

Хоть подруга Седы Сулеймановой Марьям и предупреждала ее об опасности, потому что ее саму несколько раз похищали родственники, она старалась убедить себя, что семья Седы не будет настолько активно ее искать и не подключит к этому «буквально всех» — по словам собеседницы «Ленты.ру», у них не было ни денег, ни связей, и жили они небогато.

Я часто поднимала этот вопрос, спрашивала ее, что она будет делать, если ее найдут. Но она часто обрубала эти разговоры. Единственное, что говорила — это то, что сразу же попытается уйти, если у нее появится возможность. План действий мы не обсуждали, хотя я и пыталась завести разговор на эту тему. (...) Она жила максимально расслабленно — наверное, в этом была наша ошибка Марьям подруга Седы Сулеймановой

Фото: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images

Cеду ищут уже почти два года

Подруга Седы Елена Патяева, с которой они снимали квартиру, до сих пор ищет ее. 14 апреля 2025 года она объявила сбор подписей с требованием провести справедливое расследование. 20 марта 2025 года Елена провела одиночный пикет в Грозном с плакатом «Где Седа Сулейманова?», до этого она неоднократно выходила на пикеты в Петербурге.

Спустя почти два года после исчезновения, 16 июня 2025-го, девушку объявили в розыск. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева убеждена, что теперь найти похищенную чеченку почти невозможно, однако заявила, что поиски необходимо продолжать. Елена Патяева же считает, что Сулеймановой уже нет в живых.