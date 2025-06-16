Седа Сулейманова покинула Чечню из-за принудительного брака и пропала после возвращения силой. Теперь ее объявили в розыск

Вывезенную из Петербурга в Чечню Седу Сулейманову объявили в розыск

Полиция объявила в розыск Седу Сулейманову. Ее карточка розыска появилась в базе МВД. Девушку разыскивают как «без вести пропавшую», причем объявили ее в розыск силовики из Грозного.

Однако член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева считает, что даже теперь шансов найти похищенную родственниками при участии силовиков чеченку не так много.

«Странно, что Седу объявили в розыск только сейчас. По идее, это должны были сделать сразу же, как только возбудили уголовное дело. Может, случился какой-то поворот, у силовиков появилось представление, что с ней, где она. И на вопрос о том, почему девушку не объявили в розыск, они теперь смогут продемонстрировать, что вот, объявили», — высказалась правозащитница.

Тем не менее, она подчеркнула, что, пока остается хоть какая-то надежда, необходимо продолжать искать и не опускать руки.

История Седы очень яркая, она потрясла многих людей. Я получила много обращений именно от студентов, которые спрашивали о том, почему девушку отдали родственникам? Почему она не могла распоряжаться собственной жизнью? Где она сейчас? Ева Меркачева член Совета по правам человека при президенте РФ

Сулейманова сбежала от родственников, но ее насильно вернули в Чечню

26-летняя Седа Сулейманова в октябре 2022 года уехала из Чечни после конфликта с родственниками, которые пытались насильно выдать ее замуж. Она рассказывала правозащитникам, что члены семьи заставляли ее следовать местным обычаям, в случае неповиновения она подвергалась избиениям.

Девушка устроилась на работу в Санкт-Петербурге и начала жить с молодым человеком. Он высказывался, что ради их отношений принял ислам и неоднократно просил, чтобы родственники девушки позволили им быть вместе.

Вечером 23 августа 2023 года молодого человека Сулеймановой встретили в подъезде четверо мужчин, двое из которых представились полицейскими. Ему показали фото девушки и потребовали отпереть квартиру. Затем их обоих доставили в отдел, где Сулеймановой сообщили, что ее подозревают в краже украшений у родни на сумму 150 тысяч рублей. Как утверждали правозащитники, свою вину уроженка Чечни не признала. Затем ее повезли в сторону аэропорта Пулково, после чего адвокаты потеряли с ней связь.

Спустя неделю уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев отчитался о возвращении в республику Сулеймановой. На снимке девушка сидит перед Солтаевым в длинном платье и платке. После публикации поста о ее возвращении комментаторы в соцсетях заметили на шее Сулеймановой след, похожий на синяк.

Омбудсмен в посте подчеркнул, что сейчас чеченке ничего не угрожает. На родине после возвращения Сулейманова находится в безопасности, отметил правозащитник. «Она себя хорошо чувствует. Никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет», — написал Солтаев.

Подруга Сулеймановой считает, что ее убили

В феврале 2024 года источники «Осторожно, новости» предполагали, что с Сулеймановой могли расправиться родственники. На тот момент девушка не выходила на связь уже в течение 150 дней. Правозащитники после появления этой информации обратились в Следственный комитет России с просьбой провести проверку.

Уже в этом году ее подруга Елена Патяева высказывала мнение, что Седа с вероятностью 90 процентов мертва. По словам Патяевой, регулярно обращающейся к общественности и властям Чечни с вопросом о судьбе подруги, более чем за полтора года чеченские чиновники имели возможность опровергнуть сообщения о возможной смерти Сулеймановой, однако так и не сделали этого.

История стала очень громкой, и если бы она была жива, то чиновники записали бы видео с ней и сказали, что все вокруг врут. Как будто это самое простое и логичное. Но надежды есть (...) Может, ее держат в подвале или на цепи в комнате Елена Патяева подруга Седы Сулеймановой

Патяева отмечает, что не может оказать прямого давления на расследующих исчезновение Сулеймановой силовиков, так как ее правовой статус не позволяет получить доступ к документам по делу. «Я не могу быть в статусе потерпевшей по этому делу, ведь Седа не моя родственница. Они не обязаны передо мной отчитываться», — заявила подруга Сулеймановой.

Она неоднократно выходила на одиночные пикеты с плакатом о судьбе Сулеймановой. В конце января 2025 года Патяева стояла с пикетом на мосту Кадырова в Санкт-Петербурге, после чего ее задержали полицейские. Помимо этого, она приезжала с пикетом в Грозный.

В апреле 2024 года «по факту безвестного исчезновения» женщины управление Следственного комитета по Чечне возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Этого добивались правозащитники, намереваясь таким образом получить актуальную информацию о Седе Сулеймановой. Патяева позднее добавляла, что СК счел насильственным возвращение Седы Сулеймановой в Чечню. Подобный вывод был сделан в поручении о проведении следственного действия, с которым во время допроса ознакомился жених пропавшей.